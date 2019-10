Após corpo encontrado em cemitério, coveiro acha carta com ameaça: “você é o próximo!”

O cemitério de Cruzeiro do Sul é constantemente utilizado por usuários de drogas e até para “desovar” cadáveres. Na segunda-feira, 30, o corpo do jovem Claudenilson Santos, de 21 anos, foi encontrado no cemitério São João Batista, região central de Cruzeiro do Sul. Pelas marcas no corpo, ele levou pelo menos 4 tiros a queima roupa.

Já nesta terça-feira, 1, o coveiro que trabalha no cemitério encontrou, próximo ao local onde foi encontrado o corpo, uma carta. Segundo ele, uma pessoa o ameaça dizendo: “você será o próximo”.

No final do texto, a pessoa diz: “lembra do meu avô morto na covardia (sic). Tu é o próximo quando eu voltar de novo. Tá com duas vezes que eu venho aqui, mas tá tendo enterro”.

Ao ler a carta, o coveiro imediatamente procurou a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência (BO).

Com informações do Juruá em Tempo