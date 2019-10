Acre, Rondônia e Mato Grosso terão ato simultâneo contra a Energisa

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB-AC) anunciou nesta segunda-feira, 30, durante encontro da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE), em Brasília, que no próximo dia 3 de outubro haverá manifestações simultâneas contra a empresa Energisa nos estados do Acre, Rondônia e Mato Grosso. Os atos ocorrerão em razão de supostos abusos que a companhia estaria cometendo contra consumidores nessas três unidades da federação.

O parlamentar fez o anúncio em um vídeo enviado ao ac24horas junto com o deputado estadual Jair Montes (PTC-RO), que é o relator da CPI da Energisa no estado de Rondônia. Montes informou que estará em Rio Branco no dia 9 de outubro para acompanhar o que a CPI acreana já fez com relação à empresa para levar o mesmo modelo para o seu estado.

“Chegou o nosso momento de sairmos da rede social, deputado Roberto, e irmos para a rua, porque só com o apoio de toda a população nós vamos acabar com o abuso da Energisa na região de Rondônia, Acre e Mato Grosso”, afirmou o deputado rondoniense.

O deputado Roberto Duarte assegura que a luta contra os abusos nas contas de energia elétrica estão ganhando corpo dia após dia. Ele afirma que a população está entendendo a campanha para ajuizar reclamações em desfavor dos abusos cometidos, especialmente no último mês, quando as faturas da Energisa dispararam em todo o Acre.

“Todos estão começando a procurar seus direitos. Após tomar ciência dos prejuízos que a Energisa vem causando aos consumidores de energia nos estados de Rondônia e Mato Grosso, bem como ainda em outros estados da federação, entrei em contato com os deputados que fazem parte da CPI da Energisa no vizinho estado de Rondônia para unirmos forças e lutarmos contra os abusos cometidos por essa empresa”, garantiu o parlamentar acreano.

CPI da Aleac aciona MPAC

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa do Acre que apura denúncias recebidas pela população por supostas fraudes cometidas pela empresa no estado acionou o Ministério Público Estadual contra a Energisa. A Comissão pediu auxílio do MP para a realização de perícia metrológica e técnica nos relógios eletrônicos de algumas unidades consumidoras para averiguar a veracidade das denúncias recebidas.

No último dia 25 de setembro, a diretoria da Energisa foi convidada pela Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor para uma reunião a ser realizada nesta segunda-feira, 30, com o fim de que a empresa prestasse esclarecimentos a respeito de denúncias sobre supostas fraudes em relação aos medidores de energia elétrica.

Nota à Imprensa

No mesmo dia em que foi convidada pelo Ministério Público a prestar informações sobre os supostos abusos contra o consumidor, a Energisa divulgou nota à imprensa na qual afirma que sempre prezou pela transparência e repudiou com veemência as insinuações de que há manipulação nos medidores de energia.

A empresa ressaltou que todos os procedimentos realizados pela concessionária estão de acordo com a regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e destacou os investimentos de R$ 228 milhões para recuperar a qualidade da prestação de serviços aos clientes e para expandir o sistema elétrico.

“A empresa está à disposição para prestar quaisquer informações sobre suas operações, lembrando que existem canais oficiais para o tratamento de reclamações e dúvidas dos clientes com relação às contas de energia no 0800 647 7196 ou agências de atendimento e Ouvidoria no 0800 721 5848”, informa a nota.