Semana de prova para deputados!

Essa semana os olhos do povo nas redes sociais estarão voltados para a atuação dos deputados da base do governo na Assembleia Legislativa. Isto porque depois de tudo o que aconteceu os parlamentares assumiram o compromisso de serem fiéis. O governador Gladson Cameli (Progressistas) propôs uma aliança clara, transparente e objetiva: “Quem quiser me apoiar no parlamento as regras são essas: defender o governo na tribuna dos ataques da oposição, derrotar a oposição nas Comissões e no plenário da Casa”. Quando as partes livremente constroem uma aliança ninguém faz mais o que quer, faz o que a aliança exige. Gladson decidiu ser amado pelo povo e temido pelos deputados e aliados. Na mosca!

Acontece que amanhã, terça feira, 01, é dia de prova para a base e não de simulado. A oposição vem descascando em cima dos deputados que andam meio constrangidos por acreditarem que só “defende o povo” quem não defende o governo. O novo líder, o Policial Rodoviário Federal e deputado Gerlen Diniz (linha dura), vai observar atentamente o desempenho dos seus liderados, principalmente quanto as críticas da oposição forem direcionadas para a Saúde. A caneta do governador tem peso, a do Gerlen agora também! Quanto ao humor das redes sociais em relação ao parlamento é melhor não antecipar e esperar o resultado das provas.

. Coberto de razão está o coronel Paulo Cézar quando acompanha o posicionamento do governador do Rio de Janeiro que cobra da união responsabilidades sobre as fronteiras do Brasil.

. No nosso caso, em que o Acre faz divisa com o Peru e a Bolívia (considerados os maiores produtores de cocaína do mundo), o que faz o governo federal para proteger?

. Nada, não existe se quer patrulhamentos das Forças Armadas nas nossas florestas, de acordo com Paulo Cézar.

. O presidente do PT, Cesário Braga, está coberto de razão quando diz que a prefeita Socorro Neri (PSB) é a candidata do PT.

. O deputado Daniel Zen, também!

. Quanto ao PCdoB não há aquela certeza absoluta que o PT tem, o concreto!

. Porém, no frigir dos ovos a prefeita vai acabar sendo a candidata dos comunistas porque eles não têm para onde correr.

. Ou tem?

. O senador Sérgio Petecão (PSD) não sai de perto do povo, toda semana está em um município isolado visitando, conversando, construindo aliados.

. Depois não digam que eu não avisei…

. Deltan Dallagnol e mais de dez procuradores da Lava Jato pediram a soltura do presidente Lula em função da progressão de pena.

. A questão é convencer o Lula a querer sair da prisão.

. Não aceita a condenação do Tríplex, que segundo ele, o Léo Pinheiro, da OAS, mentiu na delação premiada para se livrar dos 30 anos de cadeia.

. A nova mulher do Lula quer que ele aceite para poder ter uma lua de mel mais tranquila, entende Macunaíma?

. Dias atrás eu disse na Coluna que a política estava um tédio, uma pasmaceira só, que já estava na hora de soltarem o Lula para a chapa esquentar, até derreter se for o caso.

. O presidente Bolsonaro desclassificou os caciques do Brasil ligados a esquerda, até agora Moisés Diniz, o Cacique, não se manifestou.

. Numa roda de empresários fizeram uma pergunta sobre as eleições municipais do ano que vem, Minoru Kinpara levou 100% dos votos.

. Quando o povo quer eleger um bom candidato é fogo morro acima e água morro abaixo, ninguém segura.

. O problema de seguimentos do PSB, PT e PCdoB é subestimar os adversários!

. Acham, por exemplo, que a eleição já está no papo.

. Já dizia dona Eliza, quando eu era menino lá em Brasiléia:

. Filho, nunca conte com o ovo no t* da galinha!

. Uma boa fonte me disse que o PT pode indicar o secretário municipal de Saúde, Otoniel Almeida, para vice da prefeita Socorro ano que vem.

. Formam uma boa chapa, muito competitiva porque mobiliza a militância.

. Vereadora Lene Petecão (PSD) realizou uma excelente audiência pública sobre a Lei Maria da Penha, sexta-feira passada.

. Bom dia!