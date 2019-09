Rocha assina adesão do Acre à campanha educacional do Unicef

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) participou neste final de semana das comemorações dos 115 anos de Cruzeiro do Sul. A parlamentar esteve no desfile cívico, que contou com a presença do governador Gladson Cameli, prefeito Ilderlei Cordeiro, entre outras autoridades e participou da reinauguração do busto de Thaumaturgo de Azevedo, fundador da cidade. Mailza também esteve no Festival da Farinha, que começou na quinta-feira (26) e foi até o domingo (29).

Como parte das comemorações do aniversário, a parlamentar também esteve ao lado de fiéis da Marcha Para Jesus, que reuniu milhares de pessoas e participou da entrega de madeiras doadas pelo Governo do Estado e prefeitura às mais de 173 famílias que tiveram suas casas atingidas por um vendaval.

Durante a estadia em Cruzeiro, Mailza conversou com representantes da União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) junto com o vereador Elenildo Nascimento, o vice-prefeito Zequinha Lima e presidentes de bairros.

“Pela terceira vez cumpro agenda em Cruzeiro do Sul. Estar nas comemorações do aniversário, conversar com a comunidade, me traz uma alegria enorme. Eu parabenizo essa cidade tão querida, tão importante do Acre. São 115 anos de luta e de muita história. Vou trabalhar ainda mais pela população daqui e de todo o Acre. Parabéns ao prefeito Ilderlei Cordeiro e toda a equipe pelo compromisso de fazer Cruzeiro essa cidade boa de viver. Juntos, vamos realizar ações para melhorar cada vez mais a qualidade de vida das pessoas. Cruzeiro e seu povo hospitaleiro está no meu coração”, disse.

HOMENAGENS

À noite, Mailza participou da entrega da Comenda de Honra da Estrela do Acre às personalidades que prestaram relevantes serviços em dedicação destacada às comunidades da região.

No evento foram homenageadas diversas personalidades, dentre elas o prefeito do município ,Ilderlei Cordeiro; a viúva do ex-governador Orleir Cameli, Beth Cameli, a ex-deputada Maria das Vitórias e irmã Paulina da Silva, entre outras pessoas que tem contribuído com Cruzeiro do Sul.

FILIAÇÕES PROGRESSISTAS

No domingo pela manhã, a senadora e presidente do Progressistas-AC, participou em Rodrigues Alves do ato de filiação junto com diversas lideranças municipais do Progressistas.

Pela tarde, esteve numa grande cerimônia de filiação na Comunidade Alto Pentecostes, em Mâncio Lima ao lado de vereadores e lideranças da cidade.