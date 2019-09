Prefeitura de Tarauacá convoca mais de 50 aprovados em concurso efetivo da educação

A prefeitura de Tarauacá, por meio do Gabinete da Casa Civil, tornou publica a convocação dos candidatos aprovados para o provimento de vagas para o cargo efetivo de professor de licenciatura para o quadro de pessoal do município. A lista dos convocados para apresentar os exames foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (30).

Os candidatos deverão providenciar, às suas expensas, os exames a seguir especificados: Avaliação cardiológica com ECG (eletrocardiograma) e Raio-X de tórax, Avaliação Clínica com AST, ALT, Anti HB, Anti HBC, Anti HCV, Glicemia, Colesterol Total, Uréia, Creatinina e, Laudo Capacidade Física e Mental.

Após obter todos os laudos médicos nas especialidades, o candidato deverá se dirigir à Junta Médica Oficial do Município, na Unidade Básica de Saúde “Porto Marques”, situada na Av. Tancredo Neves, s/n°, entre os dias 14 a 18 de outubro de 2019, das 7h às 11h. Os convocados deverão comparecer munidos de todos os laudos/exames exigidos, que deverão está em envelopes com o nome do candidato e o cargo.

Para mais informações, acesse: http://www.diario.ac.gov.br/

Veja a lista dos aprovados: