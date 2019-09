Pagamento da VDP a professores será quitado nos próximos dias

Dados do Mapa do Trabalho Industrial, elaborado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e divulgados nesta segunda-feira (30), apontam que o Acre terá de qualificar 13.555 trabalhadores em ocupações industriais nos níveis superior, técnico, qualificação e aperfeiçoamento entre 2019 e 2023.

Segundo o estudo do SENAI, o setor de energia e telecomunicações precisará qualificar 405 novos profissionais nos próximos quatro anos no estado. Na avaliação do presidente da Associação Brasileira de Telecomunicações (ABTelecom), Luiz Rocha, é preciso também estar atento às mudanças do mercado, que está em um momento diferente. Com o fenômeno da Indústria 4.0, os profissionais precisam estar munidos de outras ferramentas.

“O mundo e o país estão entrando em uma situação de tecnologia, da quinta geração de telefones celulares e o uso intensivo de internet das coisas (IoT), apresentando uma oferta de comunicação surpreendente, que nunca aconteceu e vai crescer rapidamente. Com essa disponibilidade de tecnologia, há também novas demandas tecnológicas para outros produtos, sistemas, aplicações e serviços”, aponta.

A gerente de educação profissional do SENAI do Acre, Geane Reis, diz que além do setor de energia e telecomunicações, os setores que mais vão demandar mão de obra qualificada no estado são os de construção civil e eletroeletrônica.

“As empresas precisam de uma formação profissional sólida e o jovem precisa buscar essas qualificações, não só no aspecto técnico da ocupação, mas principalmente das habilidades e capacidades sócio emocionais. O jovem precisa estar de olho nesses indicadores e informações, quais áreas têm maior demanda e focar a formação nessas áreas”, explicou.

Como forma de mudar a realidade de milhões de brasileiros que estão desempregados, a saída, na avaliação da deputada federal Mara Rocha (PSDB-AC), é ampliar a oferta de vagas de formação técnica e profissional, destinadas principalmente aos mais jovens.

“É muito bom ver o jovem capacitado, esse trabalho indo nas periferias. Isso é bom para o Brasil. É mão de obra qualificada, significa preparar as pessoas para exercer com maestria uma determinada profissão. A qualificação melhora demais a qualidade de vida das pessoas”, pondera a parlamentar.

Qualificação profissional

O Mapa do Trabalho Industrial mostra que entre as ocupações que exigem cursos de qualificação e que mais vão demandar profissionais capacitados, estão as de trabalhadores de instalações elétricas (516); e mecânicos de manutenção de veículos automotores (291).

Com informações da repórter Sara Rodrigues, da Agência do Rádio Brasileiro.