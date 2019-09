Negativa da família à doação de órgãos cai no Acre nos últimos anos

Em evento lotado, o presidente do PSDB de Manuel Urbano (AC), Carlos Antonio, realizou na manhã deste sábado (28) o Ato de Filiação da Pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ), Wanderleia Vaz, que chega ao ninho tucano cotada, como favorita, para disputar a prefeitura de Manoel Urbano, nas Eleições 2020.

O Ato de Filiação contou com a presença da deputada federal e presidente do PSDB no Acre, Mara Rocha, do deputado estadual Cadmiel Bomfim, e do secretário estadual do partido, Alberto Furtado. O evento foi realizado na Câmara Municipal e contou com a participação de correligionários tucanos da capital e do interior, líderes evangélicos, amigos, simpatizantes e membros evangélicos.

Wanderleya Vaz conta que não tinha qualquer pretensão política, e acredita que foi devido seu intenso trabalho com a comunidade evangélica que sua imagem acabou sendo projetada e, com isso, surgiram vários convites para ingressar na política de forma mais participativa.

Após um longo período de reflexão, a pastora conta que decidiu aceitar o desafio por entender que a política se faz com boas intenções e por pessoas comprometidas com o bem comum. Ela é casada com o pastor da IEQ de Manuel Urbano, Rubens Martins, que também se filiou ao PSDB. Ele já foi vereador pelo munícipio pelo PT, mas decidiu sair das disputas políticas para se dedicar a obra de Deus.

Desde que assumiu a presidência do PSDB, Mara Rocha tem realizado um trabalho intenso visando o crescimento e fortalecimento da sigla em todo o Acre. Em sua fala, Mara comemorou a vinda da pastora Wanderleia Vaz e seu esposo Rubens Martins. Ela acredita que a vinda da pastora Wanderleia Vaz abrilhantará o novo momento da sigla e destacou que a política precisa de mulheres com forte potencial de protagonismo. “A pastora Wanderleia além de ser muito querida, representa belissimamente o trabalho e o papel da mulher na sociedade”.

Wanderleia Vaz chegou a ser sondada por vários partidos, e recebeu propostas para composição com outras siglas partidárias. Em sua fala, ela agradeceu a confiança do PSDB e colocou seu nome à disposição para contribuir para o crescimento da sigla em Manoel Urbano.