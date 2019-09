Na ExpoSena, deputada Meire Serafim conversa com o público sobre prevenção ao suicídio

O ac24horas antecipou. O governo ia usar a sexta-feira, 27, última da semana para tornar sem efeito a exoneração dos cargos comissionados na semana passada. A estratégia do governo foi simples: esperar o final de semana acalmar os ânimos e o assunto repercutisse o mínimo possível entre os deputados estaduais.

Só que o governo não escapou das críticas, As mais duram foram do deputado estadual Roberto Duarte (MDB). O parlamentar afirmou ser vergonhoso o fato do governo publicar um documento tão importante como o relatório de gestão que apontou que o Acre já superou em muito o limite de gasto com pessoal e em seguida afirmar que a publicação foi um equívoco.

Duarte lembrou ainda que no mesmo dia que o relatório foi publicado, Gladson voltou atrás e trouxe de volta mais de 300 cargos comissionados que haviam sido exonerados na semana passada.

“É inadmissível, é vergonhoso para o governo publicar um documento dessa importância como supostamente de forma equivocada. Primeiro eles divulgam o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre, onde os gastos com pessoal ultrapassam 55%, no mesmo dia à noite fazem um diário oficial extra tornando sem efeito a exoneração de mais de 300 cargos comissionados. Isso é uma contradição enorme”, afirmou.

Duarte afirma que espera uma atuação do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado. “O Ministério Público Especial que funciona junto ao TCE e o próprio Tribunal de Contas do Estado do Acre precisa urgentemente analisar essa situação. Houve realmente um equívoco ou estão querendo manipular os dados para ajustar as contas e enganar os órgãos fiscalizadores e a população”, explica o parlamentar.