MPF/AC divulga resultado preliminar das provas discursivas para estágio

Moradores da Rua Rotary, em Xapuri, conhecida popularmente como “Rua do Corredor”, estão insatisfeitos com a grande quantidade de carros que estacionam em ambos os lados da via causando dificuldades para a circulação de veículos maiores, como caminhões e ônibus escolares.

Apesar de não haver placas proibindo o estacionamento no local, os moradores têm chamado a atenção por meio das redes sociais para inadequação do uso da rua para esse fim em razão da sua pouca largura e de a mesma ser rota de alunos da escola municipal Professora Rita Maia.

A elevada presença de carros estacionados diariamente na Rua Rotary se dá em razão do movimento de alunos e funcionários do Instituto de Ciência e Tecnologia do Acre – IFAC Campus Xapuri.

O morador Marcelo Silva Pinheiro usou a rede Facebook para protestar contra a situação que, segundo ele, dificulta a manobra de veículos na rua e facilita batidas e danos materiais. É dele a foto que ilustra esta reportagem.

“Por falta de estacionamento no Ifac, os professores e alunos começaram a estacionar seus veículos ao lado do mesmo, onde têm-se vários outros veículos já estacionados, então criou-se uma espécie de estacionamento particular na Rua Rotary. Eu não vou entrar muito em detalhes… Vou deixar a foto falar por si só”, postou.

A postagem de Marcelo Pinheiro teve dezenas de comentários reforçando a preocupação de moradores e transeuntes com os riscos que a movimentação na pequena rua oferece.

“O mais preocupante é nos horários que os alunos da escola professora Rita Maia são liberados, o movimento fica grande e a maioria dos alunos são obrigados a andar pelo meio da rua correndo o risco de sofrer um acidente”, comentou a internauta Marianna Motta.

“Nessa rua é um caso sério, passei alguns dias fazendo a rota do escolar, assim como outros que estão nos dias de hoje, então, muito complicado o tráfego com um ônibus grande na entrada e saída da rua, ainda tem gente que critica o motorista do escolar, dizendo que ‘se não der conta abandona’, o povo fala mesmo. Complicado”, postou Gilvan Santos.

Consultado sobe o assunto, o diretor-geral do Campus do IFAC em Xapuri, Joel Bezerra informou que há projeto em andamento para a construção de um estacionamento interno na sede do instituto no município.

“Já existe o projeto e estamos aguardando a liberação dos recursos para a construção do novo espaço. A previsão é apenas para o ano que vem, mas o projeto já está praticamente concluído para passar para a fase de licitação da empresa que vai realizar os serviços”, informou.

Procurado pela reportagem, o secretário municipal de Infraestrutura de Xapuri, José Cecílio, informou que a prefeitura está concluindo uma área de estacionamento na rua Coronel Brandão, em frente ao Instituto Federal. Segundo ele, a obra vai minimizar o problema que afeta a Rua Rotary.