Jenilson Leite participa do “masquerade el baile”, em Cobija

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB), que também é médico infectologista, foi um dos convidados de honra do “masquerade el baile” (o baile de máscara) dos alunos de quarto ano do curso de medicina humana da Universidad Amazónica de Pando (UAP), na cidade de Cobija, Bolívia, no sábado (28). A cidade do país vizinho faz fronteira com Brasileia e dezenas de cidadãos acreanos estudam na universidade boliviana.

A bela festa de gala marca a conclusão da semana de medicina da faculdade, na qual, são desenvolvidos amostra dos trabalhos acadêmicos a comunidade local, algo semelhante do que ocorre nas academias brasileiras. O palco da festa foi o espaço de eventos Cedrillos, ao som de Sandra Melo e banda.

Além das amostras de ciências, na festa foram eleitos o mister e a miss UAP 2019, na qual, vencedores são naturais de Brasileia: Rafaella Lucena, 19, do quarto ano de medicina, e o Andry Richard, 31, estudante do primeiro ano foi escolhido o novo mister.

O convite ao deputado é decorrente da luta que ele travou na legislatura passada para que o governo boliviano perdoasse as multas dos estudantes que estudam no país vizinho, mas residiam no Brasil, também tinham sido multados porque não tinha o visto de estudantes. O que foi ser solucionado depois das audiências que o parlamentar organizou através da ALEAC, com a participação do ministro da Educação da Bolívia. Outra conquista do mandato do deputado para os alunos que cursam medicina no exterior foi que os cartórios de Rio Branco foram habilitados para fazer o reconhecimento dos documentos traduzidos para outros idiomas. A conquista foi a partir de uma reunião do deputado no Ministério das Relações Exterior do Brasil (Itamaraty).

Para o deputado Jenilson Leite, o convite para participar de um evento de tamanho prestígio na cidade boliviana é a demonstração de que o trabalho que fez junto aos acadêmicos brasileiros vem sendo reconhecido. “Me honra muito estar presente nessa festa, pois, estou junto de brasileiros que depois de formados vão servir o nosso país, e sei que este convite que recebi é fruto de nossa luta. Parabéns aos organizadores”.