Famílias atingidas por temporal recebem madeiras para reconstrução de casas

Cerca de 173 famílias moradores do município de Cruzeiro do Sul, situado no Vale do Juruá, foram beneficiadas no último sábado com a entrega de 56 metros cúbicos de madeira. A doação foi realizada pelo governo, numa parceria com a prefeitura e Sindicato dos Madeireiros do Acre. A intenção por parte do Estado, conforme divulgado, é ajudar na reconstrução das casas que foram prejudicadas pelo vendaval.

A madeira entregue é de manejo e possui certificado. O Instituto de Meio Ambiente do Acre e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, além de próprios empresários do setor madeireiro, ajudaram a entregar o material no município.

O temporal aconteceu no final de semana passado e destruiu centenas de residências.