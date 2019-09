Escolas apostam em diferentes métodos de ensino 

Além do tradicional, existem modelos que prezam pela liberdade e criatividade do aluno

O modelo da Educação no Brasil tem apresentado diferentes métodos de ensino, nos últimos anos. Além das aulas de modelo considerados tradicionais, há opções de métodos de ensino que prezam pela criatividade e liberdade do aluno em formação. Contudo, a escolha da melhor opção varia de acordo com as preferências da família e, sobretudo, com o perfil do estudante.

Ao matricular os filhos em uma nova escola de educação básica é preciso conhecer como os métodos adotados pela instituição são aplicados na prática e, ao longo do ano letivo, entender os objetivos das atividades propostas para apoiar a formação do aluno.

Quais são as principais linhas pedagógicas seguidas no Brasil?

Escola Tradicional

Nesse modelo de ensino, o professor é o sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem, repassando seu conhecimento aos alunos, normalmente por meio de aula teórica.

Escola Construtivista

Aqui, o aluno é o sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem e o professor atua como um agente facilitador que orienta o estudante a buscar e gerar seus próprios conhecimentos.

Escola Sociointeracionista

Essa linha de educação considera que a aprendizagem dá-se a partir da interação do sujeito e a sociedade ao seu redor, ou seja, vincula o desenvolvimento humano ao contexto cultural no qual o indivíduo se insere e à influência que o ambiente exerce sobre a formação psicológica do homem.

Escola Montessoriana

Esse método é aplicado, normalmente, no ensino infantil e fundamental. O modelo preza pela liberdade e criatividade do aluno, oferecendo salas equipadas com diversos materiais e atividades lúdicas para que os alunos possam escolher o que irão fazer a cada dia.

Escola Waldorf

Nesse modelo, os alunos são agrupados por idades e não, necessariamente, por séries. Três aspectos são colocados em foco: o desenvolvimento corporal, anímico e espiritual. Para desenvolver esses aspectos, os alunos contam com um professor de classe que os acompanham durante todo um ciclo, além de aulas com outros professores para cobrir outras partes do currículo.

Independentemente do método de ensino escolhido, há possibilidades de bolsas de estudos para a educação infantil. Clique e conheça as escolas parceiras do Educa Mais Brasil.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil