DPE-AC, SESC e parceiros realizam atendimento em alusão ao Dia do Idoso

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio do Núcleo da Cidadania, o Sesc e parceiros, celebram nesta terça-feira, 1º de outubro, o Dia Internacional da Pessoa Idosa. A ação será realizada na unidade do Sesc Bosque, localizada na Av. Getúlio Vargas, 2472 no bairro Bosque, e terá início com uma caminhada monitorada com concentração às 6h30 e saída às 7h, além de atendimentos diversos a partir das 8h às 12h.

A iniciativa que tem como objetivo a garantia dos direitos da pessoa idosa e a promoção de cidadania, contará com os serviços de atendimento jurídico, atendimento médico, corte de cabelo, massagem, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, entre outros.

Parceiros

Defensoria Pública da União (DPU/AC), Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra), Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), Departamento Estadual de Águas e Saneamento do Acre (Depasa).

Também são parceiros do evento, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso (CEDI/AC), o Centro de Referência de Assistência Social de Senador Guiomard (Cras).

Além da Pastoral da Pessoa Idosa, do Centro Dia para Idosos, da Central de Movimentos Populares do Estado Do Acre (CMP/AC), do Banco de Alimentos do Município de Rio Branco, da Associação de Diabéticos do Acre (Adac), da Associação de Arte em Movimento do Idoso de Rio Branco (AMIRB), da Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz), do Centro Universitário Uninorte, da Fundação Afif Arão, do Grupo de Juventude Acumulada do Tangará e do Supermercado Araújo Mix.