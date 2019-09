Com quantos likes se faz um sucesso?

Difícil saber.

Mas no mundo atual, onde a mídia vale mais que mil tentativas de explicações analógicas, um like a mais ou um like a menos faz toda diferença.

Vejamos o caso da Jéssica Ingrede, menina meio Xapuri, meio Brasiléia, 100% Baixada, e atual rainha da internet – e dos likes nas terras baixas do Acre.

Há duas semanas ela saia de Rio Branco para a missão Bali promovida por uma marca de sapatos, com 64 mil e alguns mais seguidores. Já no aeroporto de São Paulo, bem antes de embarcar no voo da Emirates, comemorou, como se não houvesse amanhã, os 65k e ontem (domingo, 29 de setembro), um dias depois de desembarcar no aeroporto internacional de Hell Banco, reuniu amigos, família e, claro, seguidores, para comemorar 150 mil seguidores com um detalhe: correndo a passos largos para os 160k.

Há quem diga que ela bombou por causa de seguidoras de outras blogueiras- sem blog – com quem viajou. Há quem diga que não vai durar. Há quem goste – e muito – de Jéssica. Há quem vire o nariz para o seu sucesso.

Independente das opiniões, é fato que os likes que alçaram Jéssica à condição de pop star e rainha da coisa toda, mostram quem quanto mais like melhor. E que vai ser difícil, ao menos por enquanto, tirá-la do primeiro lugar no pódio da internet acreana.

Bom dia, boa tarde, boa noite.



Os irmãos Alan Rick e Mirla Miranda em raro momento de descontração durante agenda de trabalho em comum

Sucesso

Investir na produção teatral é para p fortes. Mas Gigi Hanan não é dos que desistem e, sempre que possível, traz bons espetáculos para o Acre.

Casa cheia

O espetáculo do último final de semana, sobre a história de Maria, mãe de Jesus, lotou o Teatrão. Parabéns ao Gigi pela coragem e persistência. O público agradece.

Dança

Ainda sobre Teatro e Teatrão: a companhia Balance Valeu, do talentoso Hafif Assem, apresenta nos dias cinco e seis, o espetáculo Rei Leão, às 18h30, na Casa. Vale a pena prestigiar. Informações e vendas de ingressos: 99946-4876.

Ana Cristina Silveira, jornalista, publicitária, mãe, amiga dos amigos e queridíssima por todos, não abre mão de uma boa aula de boxe com o melhor dos melhores, o professor Adgeferson

Tour

E a dupla Gian e Giovani fez uma bela tour pelo Acre. Fez alguns shows na capital e no interior para delírio dos fãs. O sertanejo continha sendo, de longe, o ritmo preferido dps acreanos.

Alok

Obviamente o sertanejo não é o único ritmo preferido por aqui. OS DJ’s também tem seu valor. Tem uma galera a caminho de Porto Velho para assistir o show do Alok no feriadão de aniversário da cidade.

Sempre discretas, Socorro Rodrigues e Leila Biancardi estão sempre entre as mulheres mais elegantes da terrinha

Quem chega

Para alegria dos amigos e, principalmente, da família, Francesca Abugoche Kilde desembarca nesta quinta-feira, 3, no aeroporto Plácido de Castro para temporada de descanso e boas reuniões para colocar os assuntos em dia, que incluem sua recente viagem a Israel e temporada anual de verão na Noruega