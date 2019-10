Acre volta a elevar focos de queimadas nas últimas 48 horas

Pelo menos três gigantescas colunas de fumaça podiam ser avistadas na tarde desta segunda-feira, 30, por quem trafegava pela BR-317 entre Xapuri e Epitaciolândia.

As queimadas ocorriam na região da Área de Relevante Interesse Ecológico Seringal Nova Esperança, ao lado esquerdo da Rodovia do Pacífico, no sentido à fronteira com a Bolívia.

Os focos são confirmados pelo último Relatório de Áreas Protegidas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Os dados do INPE também indicam um aumento de focos de queimadas em municípios acreanos nas últimas 48 horas. Sena Madureira (33), Epitaciolândia (28), Feijó (21) e Xapuri (17) voltaram a fazer parte do ranking dos 10 que mais apresentaram registros nesse período.

Com 157 registros nesse intervalo de tempo, o estado do Acre passou de 11º para 2º lugar em números de focos de queimadas. No ano, o estado tem 6.403 queimadas contra 6.115 em 2018 até o dia 29 de setembro.