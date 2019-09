Acre terá de qualificar trabalhadores em profissões industriais

Quem é o acreano que não é fã da farinha de Cruzeiro do Sul? É difícil encontrar alguém. E agora o jeito de fazer farinha em Cruzeiro do Sul, que tornou o produto considerado a melhor farinha do Brasil, agora é Patrimônio Cultural do Acre.

Após ter anunciado no Juruá no último sábado, 28, o governador Gladson Cameli oficializou por meio da publicação no Diário Oficial desta segunda, 30.

No decreto, o governo afirma que por se tratar de um bem cultural que proporciona ao seu povo uma identidade de pertencimento ao ambiente que nos cerca e por possuir capacidade de estimular a memória das pessoas vinculadas aos processos que passam pela produção familiar até chegar ao paladar dos mais diversos consumidores como um dos alimentos mais elogiados no Acre e fora dele, mais diversos consumidores como um dos alimentos mais elogiados no Acre fora dele, contribuindo para garantir uma identidade cultural que aumenta a autoestima e a qualidade de vida, a farinha de Cruzeiro do Sul é agora Patrimônio Cultural dos acreanos.

O próximo passo é tentar fazer com que a farinha de Cruzeiro do Sul se torne Patrimônio Nacional. O governo acreano lançou uma petição online no endereço eletrônico https://www.ac.gov.br com a seguinte pergunta: Você concorda que a Farinha de Mandioca de Cruzeiro do Sul se torne Patrimônio Nacional?

Até agora pouco mais de 400 pessoas assinaram a petição.