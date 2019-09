Três pessoas são feridas a tiros em via pública em Rio Branco

A violência não cessa na capital e três homens foram feridos a tiros durante a noite deste sábado (28). Os crimes ocorreram nos bairros Vila Acre e na Base.

A primeira tentativa de homicídio aconteceu na Travessa Alegria, na região da Vila Acre. João Marcos Nascimento Aquino, de 20 anos, e um adolescente de 17 foram feridos por um homem que o abordaram enquanto caminhavam em via pública. O criminoso em posse de uma arma de fogo, se aproximou dos amigos e efetuou vários tiros. Um dos projéteis atingiu João no peito, já o adolescente foi atingido com um tiro no pé.

A segunda ocorrência aconteceu num beco no bairro da Base. Welington Oliveira de Lima, 24 anos, e seu cunhado tinha acabado de entrar no beco, quando foram recebidos a bala. O criminoso que não foi identificado efetuou vários tiros e três dos projeteis atingiram Weliton no abdômen e perna. O seu cunhado saiu correndo e fugiu pulando no Rio Acre e não foi encontrado.

As vítimas foram conduzidas pelas ambulâncias do Samu ao Pronto-Socorro de Rio Branco. João e o adolescente de 17 anos, deram entrada no hospital em estado de saúde estável. Já Weliton em estado grave.

A Polícia não prendeu nenhum dos autores dos crimes e não soube informar as motivações dos crimes. Os casos serão investigados pela Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP).