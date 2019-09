Município de Rodrigues Alves reduziu em 50 % mortalidade infantil

REm 2016, de cada mil crianças que nasciam em Rodrigues Alves, dez morriam antes de completar um ano de idade. No ano passado esse número caiu pela metade. Para conseguir essa redução de 50% no índice de mortalidade infantil, a prefeitura, por meio da secretaria de Saúde, implementou o Programa de Proteção da Primeira Infância, que desenvolve ações com as mães grávidas e acompanha o desenvolvimento das crianças até dois anos de idade.

A projeto, que tem parceria da Pastoral da Infância, conta com médico, enfermeira, nutricionista e psicólogo, envolve mulheres das zonas urbana e rural. Em Rodrigues Alves, onde há 14 Projetos de Assentamentos, a maior parte da população vive fora da cidade.

O grupo de mães, pais e crianças já conta com mais de cem pessoas. A enfermeira Manelisse Nascimento, responsável pelo projeto, conta que durante a gravidez, as mães e os pais são orientados sobre vários assuntos, tendo como objetivo assegurar a gravidez e parto seguros e os cuidados como as crianças, após o nascimento.

Além das consultas de pré natal, o casal participa de sete encontros durante a gravidez e depois, já com os filhos, as ações seguem.

A presença dos pais junto com as grávidas e depois do parto é incentivada para fortalecer o vínculo emocional da família e é o diferencial do Projeto.

Gerliane e Gilliard, pais de Henry, de dois meses, contam que esta segunda gravidez e o trato com o filho recém nascido não foram como antes do acesso ao projeto. ” Eu me alimentei melhor, fiz o pré natal completo, tive parto normal vou amamentar o máximo que eu conseguir. No primeiro foi tudo diferente e meu marido não estava comigo, como agora, o que me deixa mais segura”.

Já Ezequiel, marido de Clicia Ferreira, explica que, incentivado à ter maior participação na gestação nos encontros do grupo, fez questão de assistir ao parto e ver o filho nascer. ” Aí eu senti de fato o que é uma família”.

Semana do Bebê

A realização da Semana do Bebê, é parte do projeto de Proteção da Primeira Infância da prefeitura de Rodrigues Alves. Nesta sexta feira, 27, o encerramento da Semana, teve programação especial, que incluiu passeata, apresentações artísticas e distribuição de kits de higiene e roupas para as crianças do Grupo.