Moisés Diniz agradece Gladson pela metade do décimo que não foi pago por Sebastião Viana

Como parte das comemorações dos 115 anos de Cruzeiro do Sul, o governador Gladson Cameli entregou à 12 pessoas Medalhas da Ordem da Estrela do Acre do Vale do Juruá, na tarde deste sábado, 28, no Sesc.

Foram homenageados empresários, como o sogro do governador, Nicolau Cândido, políticos, estudantes, religiosos, militares, como o comandante da PM local, major Evandro Bezerra e várias outras pessoas que segundo o governador ” fizeram e fazem parte da História de nossa cidade e Estado. Deram sua contribuição e merecem ser reconhecidos. Quero fazer isso em todo o Acre”.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro e o de Porto Walter, Zezinho Barbary, receberam a honraria, também entregue à ex primeira dama de Cruzeiro do Sul e do Acre, Beatriz Cameli. Barbary agradeceu “em nome da população de Porto Walter”.

Ilderlei lembrou os pais e disse ser “uma honra receber essa medalha de um conterrâneo que não esquece suas raízes”.

Para a ex-primeira-dama, Beatriz Cameli, ” o significado desta homenagem deve ser, para todos aqui presentes, o de compromisso constante com as causas mais justas deste estado, desta terra que merece ser cada vez mais reconhecida em suas necessidades e em seu potencial. Para todos os acreanos que aqui nasceram ou que escolheram, como eu, esta terra como sua, a Ordem da Estrela do Acre é a reafirmação de um juramento de amor e respeito inquebrantáveis, da união de nosso povo, nossa memória e nosso amanhã”.

Houve ainda a Inauguração do busto do Marechal Thaumaturgo Azevedo na Praça Orleir Cameli e o desfile cívico, que contou com cerca de 40 instituições civis e militares.