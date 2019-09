Ladrões arrombam agência dos Correios em Sena Madureira

A Comissão Eleitoral Central (CEC) divulgou, na tarde desta sexta-feira (27.09), o resultado final da Consulta Pública do Instituto Federal do Acre (Ifac). Rosana Cavalcante dos Santos, atual reitora da Instituição, foi reeleita para Reitoria com 59,7% dos votos válidos.

Também foi divulgado o resultado final para as Diretorias Gerais dos campi. Foram eleitos: Braulio de Medeiros Gonçalves (Cruzeiro do Sul), Paulo Roberto de Souza (Rio Branco), Diones Assis Salla (Sena Madureira), Denis Borges Tomio (Tarauacá) e Joel Bezerra Lima (Xapuri).

A votação para escolha dos novos dirigentes do Instituto Federal do Acre aconteceu no dia 24 de setembro, das 08h às 21h, e contou com a participação de mais de três mil servidores e estudantes.

Conforme edital, o resultado final será encaminhado para o Conselho Superior do Ifac, que será responsável por homologar o processo de Consulta Pública.