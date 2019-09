Domingo será de tempo quente e abafado com possibilidade de temporais no Acre

Uma aposta feita em Londrina-PR acertou as seis dezenas no sorteio da Mega-Sena realizado hoje (28) em São Paulo. Os números sorteados no concurso 2193 foram 07-08-22-27-29-42. O prêmio total para o vencedor, segundo a Caixa, é de R$ 5.698.505,42.

Nesta semana especial de Primavera, que teve um sorteio a mais do que o calendário regular, a Mega-Sena já havia pago um prêmio de mais de R$ 43 milhões a uma aposta de Sorriso-MT que acertou sozinha as seis dezenas logo no primeiro concurso, realizado na última terça-feira (24).

No sorteio de hoje, a Caixa também informou que 55 apostas acertaram cinco dezenas. Cada uma delas ganhou R$ 31.103,09. Outras 4.664 fizeram a quadra (quatro acertos) e vão levar, cada uma, um prêmio de R$ 523,97.

O prêmio estimado para o próximo sorteio da Mega-Sena, no concurso 2194, é de R$ 3 milhões. Saiba abaixo mais detalhes de como concorrer a essa bolada.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

Depois da “Mega-Semana da Primavera”, a Mega-Sena volta ao calendário normal e terá o próximo sorteio na quarta-feira (02), às 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo.

Uma nova semana especial com três edições da Mega-Sena está programada pela Caixa para acontecer no fim do próximo mês. Batizada de “Mega-Semana da Sorte”, terá concursos nos dias 22 (terça), 24 (quinta) e 26 (sábado) de outubro.