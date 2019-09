Cabeleireiro é ferido com terçado por “amigo” durante bebedeira

Após 12 anos de inaugurado, o nome do estádio de futebol referência no Acre, localizado em Rio Branco, acaba de ser alterado pelo governo do estado. O governador Gladson Cameli sugeriu uma enquete nas redes sociais para saber se o público, moradores do estado, gostariam de mudar de Arena da Floresta para Arena Acreana.

A decisão majoritária, segundo a pesquisa, decidiu por mudar o antigo nome. Com isso, o governo até já fixou uma faixa no estádio destacando a nova nomenclatura. Enquanto ainda Arena da Floresta, o estádio já foi considerado um dos mais modernos do Brasil, tendo o seu gramado importado da Itália, sendo o mesmo gramado utilizado no Estádio San Siro.

Agora, a Arena Acreana, está recebendo partidas de futebol amador.