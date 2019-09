Bittar critica Jorge e Marina e afirma que Duarte erra ao construir candidatura em 2020 fora do governo

No programa Boa Conversa desta semana o senador Márcio Bittar (MDB) declarou aos jornalistas Luís Carlos Moreira Jorge e Astério Moreira que o ex-governador Jorge Viana foi o engenheiro que construiu o conceito de Florestania. “O Jorge e a Marina Silva são os responsáveis pelo prejuízo causado ao desenvolvimento do Acre e da Amazônia”. O parlamentar criticou duramente as ONG’s, a política ambiental dos últimos 20 anos e enfatizou que índio não tem nenhum domínio sobre suas terras.

“O governo brasileiro não tem poder nem soberania sobre a Amazônia”, afirmou, responsabilizando a esquerda. Bittar afirmou ainda ser mais direita do que o próprio presidente Jair Bolsonaro (PSL).

O senador fez uma análise do governo Gladson Cameli (Progressistas) afirmando que ele deverá ser candidato a reeleição e que os partidos que estão no governo não devem cometer o erro do PT de lançar mais de um candidato ao Senado em 2022. Ele entende que o PT não está morto.

Sobre o seu partido, Bittar afirmou que o deputado Roberto Duarte (MDB), erra quando se posiciona como um parlamentar de oposição ao governo. “O Roberto é o meu candidato a prefeito, mas sua candidatura deveria ser construída dentro do governo, já disse isso pessoalmente a ele”, lamentou.

Veja a seguir a entrevista no Boa Conversa na íntegra: