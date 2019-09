Barbary executa obras e diz que não é hora de falar em política

Executando um pacote de obras de R$ 5 milhões, que inclui escolas, quadras, centro cultural e a sede da Câmara Municipal, o prefeito de Porto Walter, Zezinho Barbary – MDB, diz que este ano, é de inaugurações e que não vai falar em eleição municipal.

As obras incluem seis escolas com construção, ampliação e reforma, duas unidades de saúde, Mercado do Peixe, três quadras de esporte e modernização do Estádio Vagner Gonçalves Borges e pavimentação de ruas. Os recursos são próprios, parceria com o governo do Estado e Emendas Parlamentares.

Em seu segundo mandato, Barbary, evita falar em eleição de 2020 agora, mas afirma que ele e o povo é que decidirão sobre os candidato a prefeito e vice, que ele vai lançar. ” Por enquanto não há nomes definidos. Mas dentro do meu grupo, quem vai definir esses nomes de candidato a prefeito e vice, sou eu, ouvindo a população, dentro dos partidos aliados. Mas agora é hora de trabalho e estamos com muitas obras na cidade e zona rural e ribeirinha pra concluir e inaugurar”.