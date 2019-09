Servidores públicos do Estado do Acre recebem salários neste sábado

As queimadas no Acre ultrapassaram a marca dos 100 mil hectares este ano, chegando a 102.300 hectares no dia 23 de setembro. Os dados são do Laboratório de Geoprocessamento Aplicado ao Meio Ambiente (LabGama) da Ufac.

Além dessa área, os incêndios em mata fechada consumiram 1.500 hectares de floresta no Acre até aquela data. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) até esta sexta-feira (27) foram registrados 6.218 focos de calor no Acre.