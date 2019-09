Público da Marcha Para Jesus em Cruzeiro foi abaixo do esperado

Nem a Polícia Militar nem a organização do evento estimaram a quantidade de pessoas que fizeram o percurso da Ponte da União até o local do show, na Avenida Mâncio Lima, mas era visível que o público de 30 mil pessoas, esperado para a Marcha pra Jesus, não se confirmou em Cruzeiro do Sul.

A derrubada do Portal da Avenida Mâncio Lima, por parte da prefeitura, para a passagem do caminhão de som da Marcha, que teve repercussão nacional, aparentemente afastou o público do trajeto.

O evangélico Francisco Alberto Lopes, conta que ” há três anos, o número de participantes era enorme, mas desde o ano passado, diminui e este ano, mais ainda. Acho que as pessoas quiserem evitar polêmica”.

Já o show do pastor Lucas, atraiu milhares de pessoas até a Avenida Mâncio Lima. Os louvores cantados no palco embalaram o público.

Em sua fala no evento e nas redes sociais, o prefeito Ilderlei Cordeiro, proclamou que ” essa cidade é do Senhor Jesus. Agradeço a todas as nossas lideranças religiosas que contribuem imensamente com o bem-estar da nossa população”, citou o gestor do município que durante a próxima semana terá que dar ao Ministério Público do Acre explicações sobre a derrubada do pórtico erguido pelo governo do Estado.

Na agenda divulgada do governador Gladson Cameli, constava a participação dele no encerramento da Marcha, o que não aconteceu. A senadora Mailza Gomes, esteve no evento religioso.