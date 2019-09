Novo sorteio da Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 5,5 milhões neste sábado

Começa neste sábado, a partir das 21h, no Casarão, em Rio Branco, o tradicional projeto Forrofiando. A iniciativa busca promover uma noite de lazer e manifestações culturais. O projeto traz um dos principais ritmos brasileiros, o forró, e em todas as suas edições receberá convidados especiais que irão trazer nas suas apresentações a riqueza do estilo musical.

Entre os músicos da banda base estarão presentes Verônica Padrão (voz), Nilton Bararu (sanfona), Geraldinho (violão), James Fernandes (contrabaixo e direção musical), entre outros talentos da música acreana.

A iniciativa do grupo Pimenta de Cheiro surgiu no início de 2000 com eventos realizados na Tentamen e em outros espaços públicos acreanos, mas foi interrompida por um período retornando agora com o mesmo intuito de dar continuidade ao um trabalho de criação de público, identificação rítmica e cultural do estilo musical nordestino.

Os ingressos serão vendidos na entrada do Casarão por R$ 10.

