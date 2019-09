Aneel confirma que conta de luz continuará alta para acreanos

Os servidores públicos estaduais que recebem pelo Banco do Brasil já estão com o salário na conta neste sábado, 28. Os que optaram pela portabilidade e recebem por outras instituições financeiras terão o pagamento efetivado na segunda-feira, 30.

Com o pagamento referente ao mês de setembro, o Governo do Estado irá investir mais de R$ 264 milhões. “Garantir que os salários sejam pagos em dia é um dos compromissos que assumi com os funcionários públicos. Nosso governo trabalha com a valorização dessas pessoas que se dedicam ao fortalecimento da prestação dos serviços públicos”, enfatiza o governador Gladson Cameli.

Além da remuneração regular dos salários, o governo quita a oitava parcela do cronograma de pagamento referente à metade do décimo terceiro salário de 2018. Neste mês, mais de 1.400 servidores recebem quase R$ 7 milhões. Desde fevereiro, o governo Gladson Cameli está quitando a dívida. O cronograma prevê o pagamento de todo o funcionalismo até outubro.