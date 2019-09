Prefeitura abre terceira edição da Feira de Agronegócios ExpoSena com recorde de público

A prefeitura de Sena Madureira abriu na noite dessa quinta-feira, 26, a terceira edição da maior Feira de Agronegócios da cidade, a ExpoSena. Em 2019, o município contou com a parceria do Sebrae e do governo do Estado. O evento está montado na antiga pista de pouso, no bairro da Pista.

Pela primeira vez no Acre, o locutor Francioli Silva conduziu a abertura do Rodeio, com queima de fogos e show pirotécnico. Serão quatro noites de festividade, incluindo rodeio, shows nacionais e diversas atrações locais e estandes de empreendimentos.

O prefeito Mazinho Serafim (MDB) agradeceu a presença do púbico na abertura da Feira e destacou a oportunidade de abrir espaço para o agronegócio em Sena Madureira. “Estamos aqui em mais um ano, graças a Deus e aos nossos parceiros realizando a ExpoSena. Quero agradecer ao Sebrae, ao governo do Estado e todos que nos ajudaram nesse evento. Sejam todos bem vindos e aproveitam a festa”.

A ExpoSena já faz parte do calendário turístico e que tem um grande impacto no setor econômico a onde todos ganham. Segundo o diretor do Sebrae no município, “a união na realização desse trabalho fortalece ainda mais a atividade em Sena Madureira”, disse Aldemar Maciel.

O senador Sérgio Petecão (PSD) e a senadora Mailza Gomes (Progressistas) também participaram da abertura da Feira, bem como a deputada Meire Serafim (MDB), o vice-prefeito Gilberto Lira, secretários municipais, vereadores e demais autoridades.

A ExpoSena ainda tem apoio de vários outros parceiros, como a Cia de Rodeio Cunhabana, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros.

Rainha e Princesa ExpoSena 2019 são eleitas em noite de abertura da Feira

A maior Feira de Agronegócios de Sena Madureira já elegeu a Rainha e a Princesa ExpoSena 2019. A eleição entre as 11 candidatas ocorreu na noite dessa quinta-feira, 26, durante a abertura oficial do evento. A votação contou com a participação do público, além dos jurados que vieram de Rio Branco.

As candidatas Anyele Souza e Stheicy Breenda foram escolhidas, respectivamente, Rainha e Princesa da ExpoSena 2019. O desfile palco da escolha aconteceu na própria Arena de Rodeio, logo após a cerimônia de abertura da Feira.

As 11 candidatas desfilaram para o público que estava nas arquibancadas e ao redor da arena, em uma votação aberta para todos. As vencedoras receberam a faixa de Rainha e Princesa das mãos da senadora Mailza Gomes e da deputada Meire Serafim.

Além da faixa, ambas também receberam premiação em dinheiro. Agora, elas irão abrilhantar ainda mais a festividade carregando o título de representantes da festa.