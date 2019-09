Praça Primavera no Manoel Julião será ponto fixo para vacinação antirrábica neste sábado

A maior Feira de Agronegócios de Sena Madureira foi aberta oficialmente na noite dessa quinta-feira, 26, com recorde de público e muitas atrações. Nesta sexta-feira, 27, quem se apresenta na feira é o cantor Frank Aguiar, que cantará seus maiores sucessos e promete fazer sucesso no evento. A vinda da atração nacional é fruto do trabalho da prefeitura municipal, que tem contado com apoio do Sebrae e do Governo do Estado na realização da terceira edição da ExpoSena.

Este ano, a Feira traz o tema “A emoção está de volta”. A cerimônia de abertura foi abrilhantada pelo prefeito Mazinho Serafim (MDB), seu vice Gilberto Lira, deputada estadual Meire Serafim (MDB), os Senadores Sérgio Petecão e Mailza Gomes, representantes do Corpo de Bombeiros, Policia Militar além de secretários municipais, representante do Sebrae, vereadores, comissão organizadora, dentre outros convidados. Depois foi realizado o show pirotécnico chamando bastante a atenção do público presente.

Ainda na noite de ontem, houve a escolha da Rainha e da Princesa ExpoSena, cujo títulos ficaram com Anyele e Stheicy, respectivamente. Logo após, ocorreu a primeira noite de Rodeio, que foi conduzido pelo locutor Francioli Silva, que está pela primeira vez em Sena Madureira. A festa segue até o próximo domingo (29).