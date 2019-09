PF prende mulher no Aeroporto de Brasília que saiu de Rio Branco com cocaína

O IBGE divulgou nesta quinta-feira (26) nota dirigida aos candidatos do concurso aberto recentemente pelo órgão fazendo considerações sobre o nível de escolaridade para a função de coordenador censitário subárea.

“(…) O mais adequado para a execução do Plano de Trabalho do Censo 2020 é manter a Função de Coordenador Censitário Subárea com formação ensino médio completo”, diz a nota.

Veja:

Nota da Direção do IBGE sobre o processo seletivo do Censo 2020

A Direção da Instituição, em consulta direta com representantes das Unidades Estatuais, reconheceu que o mais adequado para a execução do Plano de Trabalho do CENSO 2020 é manter a Função de Coordenador Censitário Subárea (CCS) com formação “Ensino Médio completo”, conforme previsto no Edital 03/2019, publicado no DOU de 25/9/2019.

A Direção (26/09/2019)