Polícia faz emboscada para prender faccionado no Shopping e ação termina com tiros e ninguém preso

A situação que aconteceu na entrada do Via Verde Shopping na manhã desta sexta-feira, 27, está repleta de diferentes versões. A única afirmação que se tem é que nenhum suspeito de ter se envolvido na ação – que teve a presença de agentes da Polícia Civil, foi preso até o momento. Testemunhas que estavam no estabelecimento afirmam que o caso se tratou de uma tentativa de assalto. O shopping disse, por meio de um comunicado, que uma operação da Polícia Civil no local resultou em disparos.

Já a segurança Pública do Acre enviou uma nota de esclarecimento alegando que a situação não se tratou de uma tentativa de assalto, mas de uma tentativa de prisão. A Direção Geral da Polícia Civil (DGPC) não entrou em detalhes, mas garantiu que a ocorrência no estacionamento do Shopping foi a um indivíduo de alta periculosidade e que possui mandado de prisão expedido pela Justiça do Acre.

Embora testemunhas digam o contrário, a Direção de Polícia descarta a possibilidade de ter acontecido um assalto na ocasião. “Agentes da Polícia Civil aproveitaram o momento em que o acusado deixava uma mulher na entrada do shopping e realizaram abordagem, foi quando o alvo da investida policial arrancou com o veículo tentando atropelar os policiais que reagiram à injusta agressão atirando contra o veículo do foragido”, destaca o comunicado oficial da Polícia.

Como o suspeito apontado pela segurança pública conseguiu escapar, a investigação deve continuar em curso até a prisão. O nome do indivíduo não foi revelado devido sob o pretexto de que as investigações ocorrem sob sigilo. O que se sabe até o momento é que a esposa do sujeito trabalha em uma das lojas do Via Verde Shopping e a presença do mesmo deixando ela no local vinha sendo monitorado há dias pelas forças de segurança.