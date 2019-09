Polícia do Juruá realiza operação com helicóptero e prende criminosos por roubo e tráfico

As Forças de Segurança Pública do Juruá contam esses dias com o helicóptero do governo do Estado na realização de operações como a Senha na Mão, desencadeada em Mâncio Lima. Desta vez uma mulher foi presa com drogas. Na primeira fase da operação a Polícia Civil efetuou sete prisões.

O delegado José Obetânio, titular de Mâncio Lima, afirma que outras prisões serão efetuadas nas próximas horas.

Ele conta que a aeronave deu total apoio às equipes que estavam realizando o policiamento terrestre. “O trabalho na cidade de Mâncio Lima está apenas começando. Os criminosos estão com a senha na mão esperando as prisões”, destaca o delegado, que nas primeiras prisões, há duas semanas, anunciou na cidade: “escreveu não leu, o pau comeu”.

Em Cruzeiro do Sul, PM recupera mais uma moto roubada

Na tarde desta quinta-feira, 26, homens do 6° Batalhão, foram chamados ao Bairro Remanso para atender a uma ocorrência de roubo de moto. O grupamento Tático iniciou o patrulhamento e no mesmo bairro, localizou a moto roubada, que estava na posse de um dos dois autores do crime. O homem foi preso e a moto, devolvida ao dono. Este ano, o 6° Batalhão já recuperou mais de 65 motos roubadas.