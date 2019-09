PM vê dois homens brigando e faz abordagem: era um assalto em andamento

O juiz Hugo Barbosa Torquato Ferreira, concedeu nesta quinta-feira, 26, uma liminar garantindo a participação da empresa de água e refrigerante Cristal no Festival da Farinha que a prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza na cidade. A empresa havia sido impedida de estar no evento e impetrou Mandado de Segurança com pedido de Liminar.

Na decisão, o juiz determina a suspensão da vedação à empresa e declara que não pode haver desigualdades na concorrência comercial por preferência do executivo municipal.

Para o empresário Francisco Melo, a decisão da justiça foi como ele imaginava. “Não havia porque me negarem o direito simples de vender meu produto. Eu gero 60 empregos em Cruzeiro do Sul. Agradeço à justiça pela decisão”.