Oswaldo D’Albuquerque é homenageado pelo Ministério Público da Bahia

Nesta quinta-feira, 26, o procurador de Justiça Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto participou, na cidade de Salvador, da solenidade que celebrou os 410 anos de existência do Ministério Público do Estado da Bahia.

Na ocasião, o procurador foi homenageado com a Medalha Comemorativa, outorgada a autoridades e membros do Ministério Público.

A celebração contou com a apresentação da Orquestra dos Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojibá).

O Ministério Público do Estado da Bahia foi criado em 1609, por ocasião da nomeação dos desembargadores do Tribunal de Relação da Bahia, pelo Rei Dom Filipe II. Afonso Garcia Tinoco, que dá nome ao auditório da sede do órgão, foi nomeado para exercer as atribuições de Procurador dos Feitos da Coroa e da Fazenda, e do cargo de Promotor de Justiça. Assim, nasciam as funções do futuro Ministério Público em terras brasileiras, o primeiro das Américas.