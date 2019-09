Ninguém acerta as dezenas e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 5,5 milhões

A qualidade do ar em Xapuri melhorou substancialmente depois da chuva que caiu na região durante esta quinta-feira, 26. Antes da precipitação os dados do sensor instalado na cidade apontavam que o nível de partículas suspensas no ar chegava a 278 microgramas por metro cúbico, o que representava um alerta de saúde: todos podem experimentar efeitos mais graves na saúde se expostos por 24 horas a esse nível de poluição.

Após a chuva o nível caiu para 124 microgramas por metro cúbico, que representa que membros de grupos sensíveis podem experimentar efeitos na saúde se expostos por 24 horas, não sendo provável que o público em geral seja afetado.

Em junho deste ano, uma parceria entre o Ministério Público Estadual e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente instalou mais de 30 sensores de monitoramento da qualidade do ar em todo o estado do Acre. O resultado em tempo real pode ser consultado no site PurpleAir, um sistema de monitoramento em tempo real da qualidade do ar que utiliza dados do Índice da Qualidade do Ar (AQI, na sigla americana) e da Agência de Produção Ambiental dos Estados Unidos (EPA).

O AQI utiliza uma escala de 0 a 500, onde 0 indica qualidade do ar satisfatória e 500, qualidade catastrófica; ou seja, implica em danos graves à saúde humana. A Organização Mundial de Saúde (OMS) toma como base a quantidade de partículas (PM, na sigla em inglês) emitidas no ar, que variam entre PM10 e PM2.5.

PM é um indicador da qualidade do ar, e leva em consideração os níveis de: sulfato, nitrato, amônia, cloreto de sódio, carbono, poeira mineral e água. Partículas com diâmetro igual ou menor que 10 micrômetros (PM10) penetram e se alojam no pulmão.

Porém, partículas com diâmetro igual ou menor à 2,5 micrômetros (PM2.5) penetram na corrente sanguínea, e uma exposição crônica a elas pode causar doenças crônicas e cardiovasculares além de câncer de pulmão.

Dados retirados do site PurpleAir, em 26 de setembro de 2019. O gráfico levou em consideração dados da qualidade do ar no dia.