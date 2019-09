Nicolau parabeniza Cruzeiro do Sul pelos 115 anos de fundação

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), é filho do Juruá e sempre fala com orgulho de sua cidade, Cruzeiro do Sul, que neste sábado completa 115 anos de fundação.

A cidade é cercada de construções e monumentos que simbolizam e guardam a história do Acre. O município, cujo nome foi inspirado na Constelação “Cruzeiro do Sul”, teve sua fundação oficializada em 28 de Setembro de 1904, quando a sede do Departamento do Alto Juruá foi transferida para Cruzeiro do Sul.

“São 115 anos de muitas lutas e conquistas. Cruzeiro é uma cidade acolhedora e hospitaleira que apaixona todos que passam por lá. São Histórias marcantes, de lutas e de glórias, construídas pela força de vontade dos cruzeirenses. Temos muito o que comemorar”, enfatizou.

O parlamentar frisou que atua sempre no sentido de contribuir com o desenvolvimento do município.

“Lá na Assembleia Legislativa represento os cruzeirenses, para que de mãos dadas possamos ajudar Cruzeiro do Sul a avançar cada vez mais. Hoje, parabenizo a população dessa cidade importante, pessoas aguerridas que contribuem diariamente com o desenvolvimento do município. Feliz aniversário Cruzeiro do Sul”, disse.

Agência Aleac