MPF/AC divulga resultado das provas objetivas do concurso para estagiários

O Ministério Público Federal no Acre publicou nesta sexta-feira , 27, o gabarito definitivo das provas objetivas de todas as áreas e a relação de candidatos classificados para a correção das provas discursivas do processo seletivo para contratação e formação de cadastro de reserva para estagiários de nível superior em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Após a correção das provas discursivas (redação), será divulgado o resultado e dado o prazo para recurso, conforme o edital de abertura do certame.

Os candidatos devem ficar atentos às publicações no site do MPF/AC na internet. Outras informações podem ser obtidas junto ao Núcleo de Gestão de Pessoas pelo telefone (68) 3214-1414.

Confira o gabarito definitivo e a lista de candidatos classificados para a correção das provas discursivas.