MPAC convoca Energisa para prestar esclarecimentos sobre aumento na conta de energia

O governador Gladson Cameli (Progressistas), participou na manhã desta quarta-feira (25), juntamente com o Secretario de Educação, Mauro Sérgio, da cerimônia de posse de mais duzentos professores aprovados do concurso efetivo da SEE que contou com a participação do coral do Colégio Militar.

Os profissionais devem atuar em escolas das zonas rurais e urbanas nos 22 municípios do Acre. Foram convocados professores das áreas de: Artes Visuais, Artes Cênicas, Música, Biologia, Ciências, Educação Física, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português e Química.

Logo após a assinatura do termo de posse, os novos contratados irão passar por cursos de formação e planejamento junto a equipes de assessores pedagógicos.

O Governador declarou em seu discurso aos aprovados que “aqui se confirma também mais uma das nossas promessas de campanhas sendo concretizado, o que eu quero dizer que dá pra fazer”.

Em outro trecho Gladson Cameli relatou que tem trabalhado incansavelmente para melhorar vida da população “Nos últimos meses, nos temos trabalhado incansavelmente, eu tenho procurar tentar antecipar promessas e tudo que venha melhorar a vida da população, e só tenho um desafio, um compromisso, um dever, que é lutar para melhorar a vida das pessoas”.

O governador encerrou o seu discurso dizendo aos servidores que “Saibam que os desafios são grandes, mas que eu não abaixo a cabeça nenhum minuto e que Deus nos proteja e vamos em frente, que esses noventa dias que falta para encerrar o primeiro ano de mandato, tenhamos muita surpresas positivas” disse Gladson.