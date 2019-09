Ministério Público do Acre quer tornar terrenos baldios em hortas urbanas

A prefeitura de Rio Branco segue com a programação referente à campanha de vacinação antirrábica a cachorros e felinos que começa neste sábado, (28). Das 8h às 13h, as equipes estarão atendendo o público interessado em vacinar seus animais na Praça Primavera, localizada no bairro Manoel Julião.

Além disso, profissionais do Departamento de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) estarão de casa em casa nesta sexta-feira (27) no bairro Altamira e no sábado (28) no Bairro Mocinha Magalhães para prestar o serviço aos moradores dessa localidade.