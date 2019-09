Hospital faz balanço do atendimento aos queimados no Acre

Frustração é o sentimento de cinco estudantes na faixa etária de 12 a 17 anos que conquistaram a classificação para representar o Acre nos Jogos Escolares na modalidade de Tênis de Mesa.

A garotada se destacou na seletiva estadual que foi realizada em parceria com a Federação Acreana de Tênis de Mesa.

“Nós realizamos a etapa estadual e ficou tudo certo que o governo do estado iria providenciar as passagens e, inclusive, iam enviar uma equipe para acompanhar os estudantes. Só que depois da seletiva, os dois alunos de Rio Branco e três do Juruá que se classificaram receberam a notícia de que o governo não ia mais bancar as passagens por falta de recursos”, diz Souza Gomes, diretor de marketing da Federação de Tênis de Mesa do Acre.

Gomes fala ainda do sentimento de frustração entre os jovens que sonhavam com a competição nacional. “Isso foi um baque porque os alunos estavam animados e a notícia “matou” o sonho desses jovens. O que nos resta agora é comunicar para todos que está cancelada a participação do Acre na fase nacional”, explica.

A fase nacional dos Jogos Escolares será realizada em Blumenau, Santana Catarina, de 16 a 30 de novembro.

O ac24horas falou na quinta-feira, 26, com Júnior Santiago, chefe do departamento de esportes do Governo do Acre, que prometeu uma explicação sobre o cancelamento da participação dos mesatenistas. O espaço continua aberto para a devida manifestação.