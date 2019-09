Festival Estudantil da Canção: disputa da final será nesta sexta-feira, 27, no Lago do Amor

A etapa final do Festival Estudantil da Canção 2019 será às 17h desta sexta-feira (27). Cerca 30 finalistas estarão se apresentando no Lago do Amor, na entrada do Ipê, para avaliação do júri e do público.

De acordo com Temilys Silva, coordenadora do evento, foram 30 finalistas do ensino médio e superior, sendo que as premiações são diferentes para cada modalidade.