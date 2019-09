Empresário consegue na justiça o direito de participar do Festival da Farinha

Começa na noite desta quinta-feira, 26, a 4ª edição do Festival da Farinha, realizado no município de Cruzeiro do Sul. O evento se estende até a noite do próximo domingo, dia 29. A organização do evento estima que mais de 100 mil pessoas possam circular pelo Festival durante as quatro noites de programação.

Este ano, haverá apresentações de duas atrações nacionais. A banda Limão com mel abre as festividades na noite desta quinta. Já no domingo quem fecha a programação é a dupla Gian e Giovanni. Outras 25 atrações locais e regionais farão parte da festa.

Ruas e avenidas do centro da cidade já estão interditadas para a realização do Festival. O evento também comemora os 115 anos de emancipação do município de Cruzeiro do Sul.

A organização estima que mais de 100 mil pessoas circulem no evento durante as quatro noites de festa. Mais de 200 empreendedores participam com exposição de diversos produtos locais, tendo como protagonista a farinha e a mandioca.

Haverá concurso para escolha da Musa da Farinha, escolha da melhor farinha produzida na região e outras atividades.