DPE/AC se reúne com representantes da Energisa para tratar sobre aumento na conta de energia elétrica dos acreanos

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), na ocasião representada pelo coordenador do Núcleo da Cidadania, Celso Araújo, se reuniu na manhã desta sexta-feira, 27, com representantes da empresa de distribuição de energia elétrica Energisa.

Na ocasião foram tratadas as seguintes pautas, o aumento na conta de energia elétrica dos consumidores acreanos nos últimos meses, a possibilidade de um novo reajuste nas tarifas e o corte dos serviços de energia por inadimplência do consumidor.

Acerca de um novo aumento nas tarifas, após os vários argumentos apresentados os representantes da empresa constataram que a decisão de um novo reajuste de fato seria muito precipitada no momento, já em relação aos cortes de energia por falta de pagamento, foi argumentado pela Defensoria as inúmeras reclamações dos usuários deste serviço público acerca da realização destes cortes em finais de semana, assim foi estabelecido que serão realizados somente de segunda-feira à quinta-feira, em obediência ao que prescreve lei n° 3.508, que estabelece limites ao corte de fornecimento de água, energia elétrica e serviços de telefonia no estado do Acre.

“Esse encontro foi de extrema importância para estabelecer um diálogo entre a DPE/AC e a Energisa, e por meio dele entender as mudanças e aumentos nas contas de energia elétrica dos consumidores, promovendo assim o célere andamento dos processos e atendimento dos assistidos da instituição”, destacou o defensor público Celso Araújo.

Dentre os resultados do encontro, ficou firmado um canal de diálogo direto via e-mail ou telefonema entre a Defensoria Pública e a Energisa, a promoção de uma capacitação entre funcionários da Energisa e servidores da DPE/AC, com o objetivo de qualificar o atendimento para as demandas sobre as tarifas de energia elétrica, bem como a otimização do atendimento as reclamações dos usuários. A fim de ampliar as informações serão realizadas também rodas de conversa com lideranças comunitárias para debater e compartilhar a temática com a população.

Participaram da reunião também, o gerente do Setor Comercial da Energisa, Roberto Vieira, a gerente jurídica, Camila Soares, o assessor jurídico, Renato Bezerra, e a assessora jurídica do Núcleo da Cidadania, Sandra Xavier,

Os consumidores do serviço de energia elétrica podem procurar atendimento as reclamações ou duvidas na sala do projeto “Expressinho” localizada no Fórum dos Juizados Especiais Cíveis, na Cidade da Justiça, na Central de Serviço Público- Oca, ou por meio do telefone 0800 647 7196.