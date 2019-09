Banco Central dá dicas e cria APP para evitar golpes na compra de moeda estrangeira

A Embrapa deu início à elaboração do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) da soja no Acre visando minimizar os riscos relacionados aos fenômenos climáticos extremos e permitir aos municípios identificar a melhor época de semeadura e plantio da soja nos diferentes tipos de solo e regiões do estado.

Com essa tecnologia, a Embrapa diz ser possível aumentar de 1,7 mil hectares para mais de 2 mil a área cultivada de soja no Acre. Tudo em área degradada que está reincorporada ao sistema produtivo.

“Há a necessidade de disponibilizar dados atualizados sobre clima e solo para a tomada de decisão por parte dos produtores rurais quanto à época de plantio, com o intuito de diminuir perdas e aumentar a produtividade da cultura”, disse o pesquisador da Embrapa Acre, Idesio Franke.

Além do aumento das áreas cultivadas, o rendimento médio da lavoura também melhorou. Em 2017 foi de 2.055 quilos por hectare, já na safra de 2018 o rendimento produtivo aumentou para 2.938 quilos por hectare, com a produção de 1.410 toneladas em 480 hectares, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Valor Bruto da Produção de soja no Acre, de janeiro a abril de 2019, foi de R$ 1,6 milhão, conforme dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).