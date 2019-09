Assassinos de adolescente morto no ISE são condenados a mais de 170 anos de prisão

Durante julgamento que ocorreu nesta semana no Fórum Desembargador Vieira Ferreira Vieira, em Sena Madureira, os cinco acusados na morte de um adolescente de 17 anos, ocorrida nas dependências do Centro Socioeducativo Purus foram condenados.

O Juiz Fábio Farias determinou que os réus cumpram as penas inicialmente em regime fechado.

Dheferson e Erison foram condenados, cada um, a 36 anos, 10 meses e 10 dias e, Esmael, José Ronélio e Rerisson receberam, individualmente, de 33 anos, quatro meses e 10 dias de prisão.

Após intensos debates entre Ministério Público do Acre (MP/AC) e a defesa dos réus e, mediante as provas apresentadas, o corpo de jurados julgou procedente a denúncia decidindo pelas condenações, que somadas ultrapassam os 170 anos de prisão.

Entenda o caso

A morte do adolescente de 17 anos ocorreu no dia 18 de junho de 2018. Além dele, outros dois menores também foram feridos, entretanto, conseguiram sobreviver.

A vítima fatal do episódio foi ferida no lado esquerdo do peito com uma arma artesanal. Não fosse a intervenção dos agentes socioeducativos, outros adolescentes também teriam sido alvejados pelo grupo.

