Aposta errado quem achar o Gladson um tolo

O título acima, eu colhi numa conversa ontem com o velho e bom amigo, ex-vereador e médico Carlos Beirute. O governo Gladson Cameli foi um dos temas. E me fez uma observação pertinente: “Luis Carlos, tolo é quem achar que o Gladson é um tonto, um tolo, na política. Um cara que com 40 anos, já tem 16 anos de mandatos, como deputado federal, senador e agora governador, não pode ser visto como alguém inexperiente. Tudo o que faz é medido e pesado”. De fato, o Beirute tem razão, ninguém consegue tantos mandatos se não tiver qualidades. Ele cometeu alguns equívocos políticos nestes 10 meses, isso é uma verdade inconteste; sua equipe não está afinada, a sua base de apoio na ALEAC é inconstante e a Saúde é o seu calo dolorido. Mas ter recebido um governo quebrado, com salários atrasados, inclusive, o 13º salário e o do pessoal do Pró-Saúde, e ter conseguido pagar estas dívidas, já ter quitado metade do 13º salário da sua gestão, ter concluído as obras inacabadas do Pronto Socorro de Rio Branco, da UPA de Cruzeiro do Sul, são avanços que não pode deixar de se considerar. Goste-se ou não dele. Some-se a isso ter recuperado o projeto quase perdido dos 94 milhões de reais parados na CEF, que serão usados na recuperação de ramais no próximo ano. Caso o Gladson consiga renegociar a dívida do Estado – bem encaminhado – o que vai gerar uma economia mensal de mais de 100 milhões de reais, vai ganhar um fôlego nas contas públicas. Por tudo isso, é temerário dar como certeza o fracasso do Governo Cameli.

PERDA DO CACHIMBO

De 1995 a 2016 o Brasil foi dominado por duas correntes políticas, que se alternaram na presidência: PSDB e PT. O presidente Jair Bolsonaro destroçou a polarização na última eleição, impondo uma derrota histórica a tucanos e petistas. Eis o motivo dos ataques que ele recebe.

CORRENTE SOLIDIFICADA

O presidente Jair Bolsonaro conseguiu consolidar a direita, que ficou num canto envergonhada enquanto tucano e petistas governavam. Isso mudou. A direita é hoje uma grande realidade.

DE GAULLE TINHA RAZÃO

“O Brasil não é um país sério”. Frase dita pelo ex-estadista francês Charles De Gaulle. Tinha razão. Na Itália, a Operação Mãos Limpas, que levou dezenas de políticos para a cadeia, foi desmontada pelo Legislativo. No Brasil, a Lava Jato está sendo fulminada agora pelo STF.

PODE SE RESPEITAR ESTE STF?

Com a decisão de ontem do STF, 143 envolvidos e condenados na Lava Jato poderão se beneficiar e jogar por terra todo o trabalho da operação. Isso é uma vergonha nacional. A pergunta que se faz: pode o povo brasileiro respeitar este Supremo Tribunal Federal? Não!

CORRENTE DO BEM

A salvação da Lava Jato está na proposta, que decisão de ontem só se aplique em novos casos.

QUEBROU DENTRO

A cota dos indicados pelos deputados para cargos de confiança no governo será reduzida. O pau vai quebrar é para os deputados, que terão que escolher que cabeças cortar de afilhados.

BRINCANDO COM COISA SÉRIA

O governador Gladson está brincando com coisa séria. É comida que falta em hospitais, são pacientes que ficam dias sofrendo na espera de médicos especialistas, é reclamação de falta de médicos e de coisas básicas. A bomba não vai explodir no colo da sua secretária, mas no seu. A cobrança, a crítica da população, sempre miram no governo e não no seu subalterno.

COMENTÁRIO PARA REFLEXÃO

Sobre as especulações que correm em Brasiléia sobre rompimentos políticos, a prefeita Fernanda Hassem, mandou uma postagem à coluna, da qual pincei: “Tenho me dedicado tão somente à gestão. Eleição..alianças, só ano que vem..2020 tá na porta, mas 2022 também rsrs.. O que lhe afirmo é que faça política de futuro sem ranço e sem vaidades”. Registre-se.

POSIÇÃO DO CONTRADITÓRIO

O deputado Daniel Zen (PT) tem posição firmada sobre a demissão de 340 comissionados, indicados pelos deputados: “se os exonerados estão sendo reconduzidos aos seus cargos, há, no presente caso, ao menos duas mentiras. Que as demissões se deram em virtude da necessidade do governo se adequar aos ditames da LRF. É que as pessoas não trabalhavam. Do contrário, em não se confirmado a mentira, há algo bem pior: se estão renomeando quem não trabalhava, o governador está prevaricando. E isso é crime.” O jornalismo ouve os dois lados.

A HISTÓRIA NÃO PERDOA

A compra de votos no Acre para se eleger deputado vem dos primórdios da política acreana. Em 1962, aportou no Estado um representante do empresariado nacional. Comprou votos em larga escala. Em cada município colocou dois carros traçados para os cabos-eleitorais fazerem a sua campanha. Foi o mais votado deputado federal. Nome do santo: Armando Leite (PSD).

SACANAGEM VEM DE LONGE

É uma prova que a sacanagem na política acreana não é invenção de agora, é antiga.

CARLINHOS CACHOEIRA

Este é um nome do empresário protagonista de um escândalo nacional famoso. Pois bem, alguém com ligação com este personagem já passeia pelo Acre, a oposição está de olho. Isso poderá render um escândalo tamanho gigante. Depois não digam que não sabiam de nada.

OU É BASE

Na conversa do governador com os deputados, depois de todo o enfrentamento político, ficou pactuado que, quem quiser continuar na base de apoio ao governo na Assembléia Legislativa, tem que não só ser fiel, mas também fazer a defesa das conquistas desta gestão no parlamento. Traduzindo para o popular: o apoio não pode ficar na promessa, mas em atos.

SAIU CHAMUSCADO

Não peçam fontes, mas o deputado Neném Almeida está chamuscado no núcleo do governo.

CARA E COROA

Toda notícia tem cara e coroa. Muitos dos deputados que na ALEAC conspiram contra o chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade, são os mesmos que o visitam, o afagam, e lhe elogiam. Se o Ribamar tivesse o péssimo hábito de gravar conversas, muitos santos de barro desabariam.

FORA DA SESACRE

O jornalista Altino Machado deixou a assessoria de Imprensa da secretária de Saúde, Mônica Feres. Nada de brigas na SESACRE, foi chamado para voltar a compor e ajudar o comando da SECOM. Qualquer comentário fora deste foco não passa de boato sem nenhum sentido.

VÃO ACABAR SE ENTENDENDO

O deputado José Bestene (PROGRESSISTAS) já deu o primeiro passo para uma reaproximação política com o Gladson Cameli, ao ter uma conversa com o chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade, que intermediou um encontro fechado do parlamentar com o governador.

ERRO TAMANHO FAMÍLIA

Candidatura única a prefeito de Rio Branco é um sonho desfeito no campo dos partidos que apóiam o governo. O Gladson Cameli vai cometer, pois, um erro de tamanho gigante, caso coloque um dos candidatos a prefeito debaixo do braço. Criaria adversários entre aliados.

CAMINHO CORRETO

Não há caminho mais lúcido ao não ser de deixar este apoio para o segundo turno, caso a disputa fique centralizada entre um candidato à PMRB do seu campo e um nome da oposição.

ESTRATÉGIA POLÍTICA ERRADA

O senador Márcio Bittar (MDB) promete apoiar a candidatura do deputado Roberto Duarte (MDB) à PMRB, mas destaca que a sua estratégia de oposição ao governo é um caminho errado. Estas e outras posições do Márcio você vai no “Boa Conversa”, hoje, no ac24horas.

UMA VIRTUDE

Você pode não concordar com as posições defendidas pelo senador Márcio Bittar (MDB), mas ninguém lhe pode tirar o mérito de ser um político de convicção firme, que tem posição. E na política é preferível aquele que defende o que pensa do que os que ficam em cima do muro.

PASSOU DO TETO

Quem acessar hoje o TCE para saber como está o gasto do governo com pessoal vai receber um dado de que já extrapolou o limite permitido na Lei da Responsabilidade Fiscal. O que isso significa? Significa dizer que, por conta disso vai ter que baixar o teto e parar de contratar.

CRIME DE RESPONSABILIDADE

E neste caso não vai restar outro caminho ao governador para proteger o seu CPF que não seja o de diminuir o gasto com pessoal. Se for por outro caminho, comete crime de improbidade.

APOSTA ERRADA

A coluna tem boas fontes. Investir politicamente na tentativa de enfraquecimento do chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade, é uma roubada. Tudo que faz tem o aval do Gladson. Ponto.

INSTITUTO DE SAÚDE DO ACRE

O projeto de criação do órgão, a ser enviado á ALEAC, é mais uma manobra do grupo que comanda hoje a Saúde para controlar de forma terceirizada os hospitais. Essa é uma faca de dois gumes! Ser funcionário terceirizado não é o que os servidores do Pró-Saúde esperam.

FRASE DO DIA

“Não libere um camelo da carga do seu lombo, você pode libertá-lo de ser um camelo”. Gilbert Keith Chsterton, romancista inglês.