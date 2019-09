Governo muda nome da Arena da Floresta para Arena Acreana

Há cerca de um ano o vice-prefeito Antônio Cordeiro da Silva (PTB), mais conhecido como prefeito Joãozinho do MDB, assumiu a prefeitura de Capixaba no lugar do titular, José Augusto (Progressistas), afastado pelo Tribunal de Justiça a pedido da Polícia Federal. Contra Augusto, pesam acusações de crimes de corrupção ativa e passiva, estelionato, associação criminosa, fraudes a licitação e falsidade ideológica. Praticamente na mesma época o prefeito de Senador Guiomard,

André Maia (PSD), também foi afastado nas mesmas condições.

Apesar de ter colocado a prefeitura nos eixos, o prefeito Joãozinho enfrenta agora problemas com a Câmara Municipal, já que alguns vereadores que eram aliados de José Augusto se voltaram contra ele criando uma Comissão de Especial de Investigação (CEI). A acusação é tosca. Na verdade, segundo aliados de Joãozinho, e o próprio prefeito os vereadores Chico Gomes (PSB), Geane Silva (PSDB) e Gideão Silva (PDT) são velhos conhecidos na prefeitura pela prática insaciável de pedidos no gabinete. O vereador Chico exige da demissão do secretário de Saúde para colocar um parente, a vereadora Geane teve o marido demitido na leva de demissões ordenada pelo TCE e dia que “vai se vingar de mim”, relata.

Como é comum nos municípios do interior, os vereadores costumam exigir dos prefeitos apoio para ações populistas como festas de aniversário, casamentos, velórios, torneio de futebol e muito combustível para atender eleitores. Isto, sem falar em ameaças e extorsões caso os prefeitos não atendam. Esse tipo de pressão, inclusive, foi a que levou o prefeito afastado José Augusto a cometer uma série de crimes, conforme apurou a Polícia Federal. “Não aceito fazer esse tipo de prática. Os vereadores precisam realmente de apoio para trabalhar, mas tudo tem que ser feito dentro da lei”, diz o prefeito Joãozinho.

Colocando Capixaba nos eixos

Quando o vice Joãozinho assumiu a prefeitura possuía uma dívida de salários atrasados no valor de mais de R$ 400 mil; combustíveis e fornecedores estimados em R$ 500 mi; os repasses constitucionais da Saúde e Educação estavam atrasados, bem como os precatórios em mais de R$ 150 mil. “Não havia medicamentos nos postos de saúde, o transporte escolar era um caos, a garagem era um cemitério de máquinas quebradas, caçambas e tratores sem funcionar”, revela o atual prefeito. Segundo ele, existiam dezenas contratações precárias dos profissionais em saúde e educação e assistência Social.

Em apenas um ano, Joãozinho já fez muito por Capixaba

Desde então a realidade mudou, o Prefeito Joãozinho inovou, atende a população em dias agendados, é presente no município, não se fala mais em salários atrasados, recuperou a credibilidade com credores, implantou sistema de controle de medicamentos HORUS, realiza atendimentos itinerantes na Saúde Municipal. “Aqui em Capixaba todas as licitações seguem a legislação e, aos poucos, as obras vão aparecendo”, afirma. Joãozinho bastante otimista.

De acordo com o prefeito, a prefeitura concluiu a unidade de Saúde do Km 100 de emenda do deputado federal Flaviano Melo que estava paralisada, tendo feito em 04 meses o que prefeitos não conseguiram em oito anos. Retomou a construção e conclusão das obras das academias de saúde proposta liberada desde 2012 e da Creche Municipal paralisada no FNDE desde 2008, quando será entregue no próximo mês.

Durante esse período, segundo o prefeito, o município realizou concurso com a participação de mais 600 inscritos de processo seletivo para regularização de mais de 100 profissionais nas áreas saúde, educação e assistência social e importantes reformas nas escolas Nair Sombra e Mundo Encantado. A maior alegria do prefeito Joãozinho é ver que não existem mais filas de credores reclamando pagamentos, os servidores estão recebendo salários dentro do mês e o município recuperou mais de 180 km de ramais, beneficiando centenas de produtores rurais, associações e comunidades isoladas.

“Esse é meu trabalho pela população, não temo investigação de nenhum vereador. Creio que a população saberá julgar nas urnas no próximo ano realmente que, trabalha e é honesto”, desabafa.