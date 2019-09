A caravana do Gladson vai passando!

O governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou o pagamento da última parcela do 13º no dia 11 de dezembro. Para quem não ia nem pagar o mês de janeiro dos funcionários, o sobrinho do ex-governador Orleir Cameli está indo muito bem. Ajustou as finanças, paga os servidores regularmente, pagou salários atrasados, quitou dívidas com fornecedores na Saúde e demais áreas, fez convênios com prefeitos para recuperar ramais, contratou profissionais para a Educação e Segurança. Alguns problemas pontuais é que tem deixado a imagem do governo um pouco arranhada: o relacionamento desajustado com a sua base política na Assembleia e os desencontros na Secretaria de Saúde, que ainda não acertou o passo apesar das inúmeras mexidas de um lado para outro. Em dezembro e janeiro passados imaginava-se que o calcanhar de Aquiles do governo seria a Segurança, mas o coronel Paulo Cesar conseguiu imprimir ações planejadas, organizadas e efetivas. A Secretaria de Segurança tem metas e segue o planejado. Na área de produção agrícola “a revolução da soja” anda meio capenga. Até o Paulo Wadt e Tião Bocalom sumiram. Soja mesmo, só comprando o leite dela no Supermercado Araújo.

. A César o que é de César; o deputado Roberto Duarte (MDB) tem sido um dos parlamentares mais combativos na briga com a Energisa denunciando a cobrança abusiva de energia elétrica.

. Quando o governo Michel Temer resolveu privatizar Eletroacre, o ex-vereador e sindicalista Marcelo Jucá já avisava:

. É bucha!

. Quando quer privatizar uma empresa pública os governos inventam um monte de mentiras, alegam que os serviços irão melhorar, que o preço vai baixar, que o povo vai viver “felizes para sempre”!

. Paulo Guedes, cria do presidente Jair se Acostumando Messias Bolsonaro, já sugeriu até privatizar os Correios, Caixa, BB e a Petrobrás e demais estatais.

. Quer um bom exemplo sobre privatização do governo FHC:

. A Vale do Rio Doce vendida por $$ 12 bilhões fiado, a Vale (vale) hoje mais de $$ 500 bilhões de dólares a ainda mata um monte de gente quando as barragens de dejetos de ferros estouram.

. Até quando o povo vai aguentar tudo isso, Senhor?!

. Entra ano e sai ano e o povo na peia!

. O sistema político existe para fazer a pessoa acreditar que as mudanças estão acontecendo a favor dele, só aparência, só casca!

. O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (Progressistas), cometeu um erro ao derrubar o portal na hora errada.

. Era para ter feito na época do Carnaval, para os trens elétricos passaram sem problemas.

. Deve ser punido pela falta de visão!

. Ao menos 15 deputados da base do governo se reuniram na quarta-feira na Casa Civil com o secretário Ribamar Trindade.

. Azeitaram as relações com o governo.

. A deputada Antônia Sales (MDB), por exemplo, saiu muito satisfeita com a conversa com Ribamar reconhecendo ser ele uma pessoa honesta, transparente e firme em suas posições.

. Como ela também gosta de ser!

. Uma boa sexta!