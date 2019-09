Os vetos e o nada

Quando os deputados decidiram derrubar os vetos do governador Gladson Cameli (Progressistas) disse nesse espaço que poderia acontecer de tudo, inclusive nada! Pois foi exatamente o que aconteceu na base do governo, nada.

Como se diz na política “tudo continua com o dantes no quartel de Abrantes”. A Mesa Diretora está firme com a base e a oposição, o deputado Gerlen Diniz (Progressista) e o deputado Luís Tchê (PDT) retornaram para suas posições originais no time, o chefe da Casa Civil Ribamar sai fortalecido na queda de braços e o governador continua governando.

Quanto as 240 exonerações (que já não são mais 240 porque alguns já retornaram), aos poucos, vão voltando. O único ponto fora da curva é que alguns não vão retornar, não que o governo não queira, mas porque os próprios deputados querem substituí-los. Acho que não gostaram do “desempenho”. Nesse caso, Gladson Cameli e o secretário Ribamar prestaram um grande serviço aos parlamentares da base. É por essas e outras que…nada!

. O empresário Jarbas Soster prepara muita munição para participar da campanha no ano que vem.

. Como candidato que será, poderá participar dos programas eleitorais e soltar o verbo contra os adversários.

. Ninguém se engane, dez minutos de conversas com Jarbas dá para perceber que ele é bom de discurso e preparado para o debate.

. É gratificante ver o deputado Chico Viga (PHS) como um dos parlamentares mais atuantes da atual legislatura.

. Pode se afirmar que está entre os cinco melhores da Assembleia Legislativa.

. Não sou seu assessor, falo e escrevo porque acompanho as sessões e o desenrolar dos trabalhos legislativos na Casa como jornalista.

. Sei, por vivência, o que acontece dentro e fora do plenário; muito mais o que rola de importante nos bastidores.

. Um erro grave da base do governo:

. Levar para à tribuna, à imprensa e as redes sociais o debate sobre o direito dos deputados terem cargos no governo.

. Isso se discute no âmbito partidário, com zelo, respeito, coerência e não como um bando de desesperados.

. Os interesses pessoais, particulares estão subordinados ao desejo de entupir o Estado de familiares, cabos eleitorais e amigos!

. Como diz o Zequinha da padaria:

. “Isso é uma vergonha”!

. O Zequinha está desempregado!

. O governador Gladson Cameli fica no Progressista até 2022, quando pesquisas apontarão o “estado de saúde política” do clã Bolsonaro.

. Pode escreve na rocha!

. Indo para o ninho tucano agora, o governador Gladson Cameli arranja um baú de problemas porque o presidente Bolsonaro não alisa couro de qualquer um que não rezar na sua cartilha.

. O vice-governador major Rocha já tem o nome da vice engatilhado, vem de partido aliado, é respeitado na sociedade e soma com votos.

. Os tucanos já se veem com Minoru Kinpara no 2º turno das eleições do ano que vem, é um sonho bem possível de ser realizado.

. Na verdade, Minoru hoje é o novo na política, representa renovação, mudança, dias melhores para Rio Branco.

. Na última pesquisa estava situado bem na dianteira!

. Socorro Neri, Roberto Duarte, Pedro Longo, Sanderson Moura, Jarbas Soster…faltou alguém?!

. Acho que não, bom dia!